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Мужчина, которого вместе с детьми не пустили в водный парк, получит 50 тысяч шекелей

время публикации: 16:01 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати фото
Мужчина, которого вместе с детьми не пустили в водный парк, получит 50 тысяч шекелей

Водный парк "Луна Галь", расположенный на побережье озера Кинерет, заплатит компенсацию в размере 50 тысяч шекелей жителю одной из арабских деревень. Кроме того, компания, управляющая парком, обязалась выделить 1.000 субсидированных билетов для представителей арабского сектора.

Сайт "Мако" сообщает, что инцидент произошел в прошлом году.

Податель жалобы утверждал, что он заранее купил со скидкой билеты в парк для себя и для своих дочерей. Однако подойдя к входу в парк, он обнаружил четырех арабских юношей, которые сказали, что у кассирши не работает сканер для билетов. Вместе с тем податель жалобы обратил внимание на то, что кассирша пропускала в парк еврейские семьи. Когда податель жалобы задал кассирше вопрос, почему она не пускает арабов, кассирша захлопнула свое окно и позвала охранника, который оттеснил арабов от окошка кассы.

Сайт "Мако" отмечает, что компания, отвечающая за работу парка, предпочла не доводить дело до суда и заключила с подателем жалобы мировое соглашение.

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