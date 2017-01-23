Эли Коэн и Аюб Кара приведены к присяге в качестве министров

В понедельник, 23 января, на пленарном заседании Кнессета депутаты Эли Коэн и Аюб Кара были приведены к присяге в качестве министров.

Эли Коэн занял пост министра экономики, который ранее сохранял за собой министр финансов Моше Кахлон, а до этого пост министра экономики оставался за премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой МВД Арье Дери.

При этом полномочия министра экономики ранее были сокращены. Проблемы, связанные с трудоустройством граждан, были переданы под контроль министерства труда, возглавляемого Хаимом Кацем ("Ликуд").

Аюб Кара занял пост министра без портфеля.