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Минпрос провел "круглый стол" по вопросам безопасноcти в интернете

время публикации: 14:59 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото
Минпрос провел "круглый стол" по вопросам безопасноcти в интернете

В понедельник, 23 января, министр просвещения Нафтали Беннет провел круглый стол по вопросам "Задачи просвещения в период социальных сетей и безопасность в интернете".

Обсуждение было созвано на фоне участившихся случаев доступа школьников начальных классов к материалам порнографического содержания. На этом фоне звучит требование со стороны педагогов, родителей, подростков, специалистов выработать рекомендации, касающиеся правил использования интернета.

В работе постоянно действующего "круглого стола" принимают участие педагоги, а также специалисты министерства и иных ведомств. По словам министра просвещения, целью работы "круглого стола" является разработка всеобъемлющей программы министерства.

Пресс-служба минпроса отмечает, что работа "круглого стола" основана в том числе на выводах, сделанных министром просвещения в ходе визитов в школы в различных районах страны и бесед с учащимися.

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Понедельник, 23 января 2017 г.
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