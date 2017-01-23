Минпрос провел "круглый стол" по вопросам безопасноcти в интернете

В понедельник, 23 января, министр просвещения Нафтали Беннет провел круглый стол по вопросам "Задачи просвещения в период социальных сетей и безопасность в интернете".

Обсуждение было созвано на фоне участившихся случаев доступа школьников начальных классов к материалам порнографического содержания. На этом фоне звучит требование со стороны педагогов, родителей, подростков, специалистов выработать рекомендации, касающиеся правил использования интернета.

В работе постоянно действующего "круглого стола" принимают участие педагоги, а также специалисты министерства и иных ведомств. По словам министра просвещения, целью работы "круглого стола" является разработка всеобъемлющей программы министерства.

Пресс-служба минпроса отмечает, что работа "круглого стола" основана в том числе на выводах, сделанных министром просвещения в ходе визитов в школы в различных районах страны и бесед с учащимися.