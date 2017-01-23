23 января 2017 г.
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В Израиле

Недалеко от Дженина осколками взрывного устройства легко ранен военнослужащий

время публикации: 22:53 | последнее обновление: 22:54 блог версия для печати фото
Недалеко от Дженина осколками взрывного устройства легко ранен военнослужащий

Возле арабской деревни Аль-Мухаджир, недалеко от Дженина, сработало взрывное устройство. Осколками легко ранен израильский военнослужащий.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что солдату необходимая медицинская помощь была оказана на месте происшествия, затем он был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

По информации "Решет Бет", израильские военнослужащие приехали к арабской деревне после сообщения об автомобильных шинах, брошенных на обочине. Взрывное устройство было спрятано в одной из шин и было приведено в действие после того, как солдаты к нему приблизились.

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