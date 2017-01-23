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10 канал ИТВ: полиция проверяет подозрения в отношении Нетаниягу еще по двум делам

время публикации: 21:23 | последнее обновление: 21:23 блог версия для печати фото
10 канал ИТВ: полиция проверяет подозрения в отношении Нетаниягу еще по двум делам

Вечером 23 января 10 канал ИТВ сообщил, что кроме двух дел, расследование которых официально ведется против Биньямина Нетаниягу, полиция проверяет подозрения в отношении главы правительства еще по двум делам: "дело №3000" и "дело №4000".

В материале, подготовленном журналистами Аялой Хасон, Дороном Германом и Борухом Карой, отмечалось, что на данный момент нет достоверной информации, какие подозрения легли в основу новых расследований. Согласно предположениям телеканала, "дело №3000" сосредоточено вокруг сделки с Германией о приобретении субмарин. Относительно " дела №4000" в репортаже 10-го канала не прозвучало никаких предположений.

Отметим, что в настоящий момент полиция расследует два дела: "дело №1000", в рамках которого проверяются подозрения, что глава правительства Биньямин Нетаниягу, а также члены его семьи получали подарки от заинтересованных лиц, в том числе от бизнесмена Арнона Милчена.

Параллельно расследуется "дело 2000" о контактах Нетаниягу с издателем "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом.

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