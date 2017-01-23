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Состоялся первый разговор Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом

время публикации: 05:59 | последнее обновление: 06:05 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу незадолго до выборов президента США. Нью-Йорк, сентябрь 2016 года

Поздно вечером в воскресенье, 22 января, состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", Трамп предложил Нетаниягу в начале февраля встретиться в Вашингтоне. В канцелярии главы правительства говорят, что окончательная дата визита будет определена в ближайшие дни.

В ходе телефонной беседы обсуждались такие темы, как пути урегулирования палестино-израильского конфликта, "ядерное соглашение" с Ираном и другие вопросы. Особое внимание было уделено теме обеспечения мира и безопасности в ближневосточном регионе.

Пресс-служба Белого дома передает, что в ходе телефонного разговора Трамп и Нетаниягу обсуждали пути укрепления особых отношений между Израилем и США, а также проблему обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. При этом Трамп подчеркнул, что американская администрация придает важное значение тесному сотрудничеству с Израилем в военной сфере, в вопросах разведки и согласования действий служб безопасности. Отмечено, что лидеры США и Израиля договорились продолжать консультации по ряду региональных тем, включая проблему угрозы со стороны Ирана. При этом Трамп заявил, что его администрация будет уделять также особое внимание борьбе с "Исламским государством" и другими радикальными группировками на Ближнем Востоке, подтвердив свое стремление всеми силами способствовать обеспечению безопасности Израиля. Дональд Трамп также сказал, что вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта будут решаться исключительно путем прямых переговоров между сторонами.

Обсуждали ли Трамп и Нетаниягу тему переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, неизвестно. Ранее международные агентства, в частности агентство Reuters, цитировали заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что команда Трампа "находится на самой начальной стадии" реализации плана по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. "Исраэль а-Йом" пишет со ссылкой на другие источники в Белом доме, что в ближайшее время не следует ожидать объявления о переносе американского посольства. Хотя и известно, что Трамп обсуждал эту тему со своими советниками незадолго до инаугурации.



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