Прогноз погоды на 23 января: повышение температуры, понижение влажности

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 23 января, будет малооблачно. Температура воздуха выше, чем вчера, и немного выше среднесезонной. Влажность понизится. Устойчивый восточный ветер в горах на севере.

В Иерусалиме – 6-14 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 7-17, в Эйлате – 12-23. В Беэр-Шеве – 6-20, в Мицпе-Рамоне – 6-14, на побережье Мертвого моря – 14-23, в Ашкелоне – 11-18, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-19, на Голанских высотах – 6-18.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник температура повысится до уровня выше среднесезонной, сильный восточный ветер в горах. В среду ожидается дополнительное повышение температуры, возможен слабый дождь. В четверг резко похолодает, возобновятся дожди, которые усилятся к вечеру, возможны грозы, ожидается снегопад на Хермоне.