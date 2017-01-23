Полиция намерена выдвинуть обвинения против Константина Бекенштейна, подозреваемого в хищении

Пресс-служба полиции в понедельник, 23 января, подтвердила, что на прошлой неделе из Украины в Израиль был экстрадирован 44-летний Константин Бекенштейн (Русовский), подозреваемый в хищении более миллиона шекелей у туристической компании.

В сообщении полиции говорится, что подозреваемый покинул Израиль в июне 2008 года, сразу уведомив из-за границы туристическую компанию, в которой он работал в Кфар-Сабе, что похитил незначительную сумму. Есть подозрения, что была похищена заметно большая сумма, чем утверждал этот человек. Компания, вынужденная компенсировать полную стоимость авиабилетов десяткам клиентов, понесла убытки.

В мае 2016 года Константин Бекенштейн (Русовский) был задержан на территории Украины по просьбе израильских властей, после допроса его поместили под домашний арест. В декабре 2016-го его задержали вторично, с целью экстрадиции в Израиль. В минувшие выходные, говорится в сообщении полиции, он был доставлен в Израиль и задержан в аэропорту сотрудниками правоохранительных органов. Утром 23 января задержанному сообщили о намерении подать против него обвинительное заключение и просьбу в суд о продлении содержания под стражей.

Отметим, что еще в четверг, 19 января, сайт Ynet сообщал об экстрадиции из Украины Константина Бекенштейна, который ранее работал турагентом в "Мона Турс". Тогда в публикации говорилось о том, что бывший работодатель утверждает, что Бекенштейн похитил у агентства десятки тысяч шекелей.