СМИ: полиция порекомендует предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу

Полиция порекомендует предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу по так называемому "делу 1000", сообщает в понедельник, 23 января, радиостанция "Решет Бет".

Пункты обвинения не упоминаются, однако по сообщению государственной радиостанции, следственные органы и прокуратура едины во мнении о том, что есть достаточная доказательная база для предъявления обвинений главе правительства.

Аналогичное сообщение опубликовали вечером 22 января Второй и Десятый каналы ИТВ. По сообщению корреспондента по судебным делам Десятого канала Баруха Кра, в полиции убеждены, что есть основания для предъявления Нетаниягу обвинений в обмане общественного доверия. По сведениям Кра, такого же мнения придерживаются представители прокуратуры иерусалимского округа, сопровождающие следствие.

"Дело 1000" касается подарков, которые на протяжении многих лет получала семья Биньямина Нетаниягу от бизнесмена Арнона Милчена. По оценке Десятого канала, общая стоимость подарков исчисляется сотнями тысяч долларов.

Корреспондент Второго канала ИТВ Моше Нусбаум сообщил со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, что в распоряжении полиции находятся еще неизвестные широкой общественности доказательства более серьезных правонарушений, якобы совершенных премьер-министром в рамках "дела 1000".

Если полиция порекомендует отдать Биньямина Нетаниягу под суд, окончательное решение по этому поводу принимать будет юридический советник правительства Авихай Мандельблит.

22 января генеральный инспектор полиции Рони Альшейх в ходе брифинга прокомментировал ход расследований в отношении Биньямина Нетаниягу: "Мы находимся на финишной прямой. В ближайшие недели завершим свою работу, и материалы будут переданы прокуратуре и юридическому советнику правительства, – сказал Альшейх. – Я уверен, что нас никто не обвинит в том, что мы не представили достаточно материала". Генеральный инспектор полиции отказался отвечать на вопрос, какими будут рекомендации полиции, однако сказал: "Вы обладаете достаточно хорошей интуицией, чтобы понимать, что полиция проделала тщательную работу".

В последние дни депутаты от "Ликуда" выступили с нападками в адрес Арнона Милчена, который согласно подозрениям полиции, дарил подарки семье Нетаниягу. "Откуда мы знаем, что он говорил правду? Можно подумать, что кто-то его заставлял дарить подарки, можно подумать, что Нетаниягу приставил ему пистолет к виску. Все понимают, что здесь не все так невинно", – сказал депутат Давид Амсалем.

Из окружения Милчена передали в ответ: "Не может не вызывать беспокойства кампания клеветы, которую развернули оруженосцы, обслуживающие заинтересованных лиц. Эта кампания направлена против человека, который потратил всю свою жизнь на укрепление безопасности и процветание государства, который использовал свои связи для создания важных и не всем известных дипломатических контактов Израиля с разными странами мира".

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили: "Премьер-министр не имеет отношения к нападкам на Арнона Милчена. Между семьей Нетаниягу и семьей Милчена царит давняя дружба, и глава правительства высоко ценит вклад бизнесмена в укрепление безопасности государства".

В политической системе продолжают готовиться к возможной отставке премьер-министра в случае предъявления ему обвинения. Министр юстиции Айелет Шакед заявила в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ": "В этой ситуации маловероятно создание новой коалиции в рамках действующего Кнессета, и досрочные выборы почти неизбежны".

Ранее глава партии ШАС Арье Дери заявил, что в случае отставки Нетаниягу он не поддержит ни один вариант альтернативной коалиции в Кнессете 20-го созыва. Предполагается, что опасения Дери вызваны возможностью того, что новую коалицию сформирует лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

"Дело 2000"

Параллельно управление полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) продолжает расследование так называемого "дела 2000" о контактах с Нетаниягу владельца издания "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса. Бизнесмена уже несколько раз допрашивала полиция.

15 января сайт Walla писал: следствием установлено, что Мозес не менее 12 раз встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в присутствии третьего лица. В СМИ попали записи, сделанные во время двух из этих встреч Ари Хэро, который тогда был главой канцелярии Нетаниягу. Судя по публикуемым данным, во время десяти других встреч запись не велась.

Ожидалось, что по "делу 2000" на прошлой неделе будут допрашивать и Нетаниягу. Но допрос не состоялся.

15 января глава правительства принял участие в еженедельном заседании министров от "Ликуда", где прокомментировал ведущееся следствие. "Как вы понимаете, я не имею права касаться сути дела, – заявил Нетаниягу. – Я могу лишь сказать, что имеет место кампания тенденциозных утечек информации, цель которой – ввести общество в заблуждение и исказить истинную картину. Кто-то изо всех сил пытается представить дело таким образом, как будто имели место правонарушения, которых не было. Вскоре это станет очевидно. Поэтому, как я уже многократно говорил, ничего не будет, потому что ничего нет. Я вновь рекомендую друзьям из оппозиции воздержаться от преждевременных празднеств: мы продолжим управлять страной еще много лет".

16 января в социальной сети Facebook Нетаниягу опубликовал более развернутый комментарий: "В последние дни ведется запланированная беспрецедентная кампания в СМИ, цель которой свергнуть возглавляемое мной правительство "Ликуда". Оказывается давление на юридического советника правительства и других сотрудников прокуратуры с целью привести к подаче против меня обвинительное заключение. Система проста: ежедневно по вечерам публикуются тщательно подобранные распечатки бесед и дезинформация по поводу двух актуальных тем. Дело в том, что пока продолжается расследование у меня нет возможности защитить себя, я не имею права рассказать общественности правдивую историю, поясняющую, что никакого нарушения закона не было. Так как я не в праве касаться деталей расследования, я могу отметить лишь всем известные факты: Всем известно, что я был категорически против принятия закона об "Исраэль а-Йом", который задумали и продвигали другие политики задолго до выборов в 2013 году. В течение многих месяцев я препятствовал его проведению в предварительном чтении. Во время голосования я противился его принятию вместе с группой депутатов, которая включала большинство членов "Ликуда". Всем также известно, что после того как закон был принят большинством голосов, я расформировал правительство и инициировал парламентские выборы, среди прочего так, как и внутри правительства находились те, кто подрывал его единство и стремился провести этот закон. Всем известно, что при формировании нового правительства я внес в коалиционное соглашение пункт для предотвращения подобной ситуации. По всем этим причинам ничего не произошло. "Исраэль а-Йом" продолжает выходить, преуспевает и процветает, а негативное освещение моей деятельности в "Едиот Ахронот" и Ynet не прекращалось ни на минуту. Поэтому все утверждения, якобы я продвигал "закон Исраэль а-Йом" являются ложными. Аналогично по поводу второй темы, как выяснится со временем".

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан сказал недавно в интервью радиостанции "Решет Бет": "Публикации, касающиеся премьер-министра, крайне неприятны, но в "Ликуде" никто не обсуждает возможность его ухода из политики".

Впрочем, источники в "Ликуде" сообщали редакции NEWSru.co.il о том, что члены ЦК партии обсуждают возможные досрочные выборы. Один из членов ЦК рассказал корреспонденту NEWSru.co.il, что получил несколько телефонных звонков от депутатов Кнессета, которые просили о поддержке на возможных праймериз.

Политический обозреватель Второго канала ИТВ Амит Сегаль сообщал, что в случае, если полиция порекомендует подать обвинительное заключение против Биньямина Нетаниягу, представители коалиционных фракций потребуют, чтобы премьер-министр подал в отставку. Согласно прецеденту, установленному БАГАЦем по делу Дери, министр должен подать в отставку в случае решения юридического советника правительства подать против него обвинительное заключение.





