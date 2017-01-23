В Израиль прибывает глава МЧС России Владимир Пучков

В понедельник, 23 января, в Израиль с двухдневным рабочим визитом прибывает руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков. В пресс-службе МЧС России агентству "Интерфакс" сообщили, что Пучков обсудит в Израиле вопросы международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также борьбу с лесными пожарами.

В МЧС РФ отметили, что в ходе двухдневного визита у Пучкова запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, министром внутренней безопасности и стратегического планирования Гиладом Эрданом и главой Национального центра управления пожарно-спасательной службой Шимоном Бен-Нером. "Стороны должны обсудить и подписать российско-израильский план сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на ближайшие два года", – добавили в МЧС России.

В пресс-службе министерства сообщили, что в ходе визита В.Пучков посетит Национальный центр управления пожарно-спасательной службы Израиля и ознакомится с особенностями работы израильской службы спасения, а также побывает на ряде объектов минобороны Израиля и гражданской обороны Иерусалима.

В ноябре 2016 года МЧС России оказывало помощь Израилю в тушении крупномасштабных лесных пожаров. В Израиль тогда были направлены два самолета-амфибии Бе-200 ЧС с оперативной группой МЧС России.