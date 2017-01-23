Задержан подозреваемый в нападениях на пожилых женщин в Реховоте, опубликована видеозапись

Полиция задержала 40-летнего жителя Иерусалима, подозреваемого в совершении нападений на пожилых женщин в Реховоте с целью ограбления. Известны, по меньшей мере, два случая, когда подозреваемый срывал с женщин золотые цепочки, сообщает пресс-служба полиции.

Первое нападение было совершено 28 декабря 2016 года, когда мужчина напал на 65-летнюю женщину в подъезде ее дома на улице а-Баним. Он подошел к жертве сзади, схватил ее за шею двумя руками, сорвал с нее золотую цепочку и скрылся.

11 января 2017 года на улице Гершензон, в нескольких сотнях метров от места первого нападения, было совершено похожее преступление, но с более тяжкими последствиями. Мужчина прошел в подъезд жилого дома следом за 76-летней женщиной, которая везла на коляске своего сына-инвалида. Когда женщина собиралась завезти коляску в лифт, преступник напал на нее и повалил, сорвав с шеи две цепочки. В результате падения женщина сломала руку.

В результате проведенного расследования был задержан подозреваемый, ему предъявлены обвинения. В скором времени суд примет решение о продлении его содержания под стражей.

Полиция направила в СМИ видеозапись камеры наблюдения, зафиксировавшей второе нападение.





