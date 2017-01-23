23 января 2017 г.
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В Израиле

"Гаарец": функционеры партии "Наш дом Израиль" поддерживали контакты с офицерами полиции

время публикации: 10:25 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
"Гаарец": функционеры партии "Наш дом Израиль" поддерживали контакты с офицерами полиции

В понедельник, 23 января, Янив Кобович опубликовал в газете "Гаарец" сообщение, согласно которому функционеры партии "Наш дом Израиль" поддерживали тесные контакты с высокопоставленными офицерами полиции.

По утверждению Янива Кобовича, который ссылается на аудиозаписи, якобы полученные в ходе тайного прослушивания в рамках расследования "дела 242", одного из офицеров предполагалось привлечь в партию НДИ после завершения его службы в полиции. Как утверждает "Гаарец", также предпринимались попытки добиться назначений приближенных к партии лиц на различные посты в министерстве внутренней безопасности и смежных структурах.

Материал Кобовича основан на записи бесед главы штаба партии НДИ Дауда Годовского и полковника полиции в отставке Амоса Дахари, являвшегося политическим советником бывшего министра внутренней безопасности Ицхака Ароновича.

Согласно цитатам, которые приводит "Гаарец", в их беседах упоминаются имена бригадного генерала Амитая Леви, ушедшего в отставку в прошлом году, и главы тель-авивского округа полиции генерал-майора Моше (Чико) Эдри. На прошлой неделе полиция сообщила о том, что Моше Эдри завершает свою каденцию и покидает полицию. Отставка Моше Эдри никак не связана с "делом 242" и с опубликованными газетой "Гаарец" материалами.

Из пресс-службы партии "Наш дом Израиль" передали следующее: "Регулярные вбросы в прессу и "сливы" туда же материалов следствия, подлинность которых ничем не доказана и, мягко говоря, вызывает большие сомнения, призваны оказать воздействие на общественное мнение. Безотносительно публикаций в определенных тенденциозных изданиях, мы считаем, что правоохранительные органы должны профессионально выполнить свою работу, а решение, как это принято в любом цивилизованном и демократическом государстве, должен принимать суд. До того момента любые утверждения, тем более основывающиеся на весьма подозрительных утечках, которые идут вразрез с правовыми и этическими нормами, не стоят той бумаги, на которой напечатаны".



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