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В Израиле

Сбежавший из рамат-ганского "Сафари" капуцин вернулся домой

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати фото
Сбежавший из рамат-ганского "Сафари" капуцин вернулся домой

В понедельник, 23 января, работники "Сафари" в Рамат-Гане сообщили, что после недельного отсутствия 17-летний траурный капуцин по имени Конар вернулся домой.

Сайт "Мако" пишет, что Конар, которого на прошлой неделе прохожие видели в центре Рамат-Гана, сам вернулся в "Сафари" и разгуливал по "африканской части" зоопарка. Сотрудникам "Сафари" удалось подманить его себе.

Беглеца осмотрели ветеринары, после чего он вернулся в вольер к своим сородичам, которые, по словам сотрудников зоопарка, были очень взволнованы.

Сайт "Мако" отмечает, что в ближайшие дни вольер, из которого на прошлой неделе сбежал капуцин, будет реконструирован.

Отметим, что это не первый случай побега из "Сафари": в 2016 и 2014 годах попытки побега совершали носороги, в 2015 году сбежала горная коза, в 2009 – коричневы лемур. Во всех случаях беглецы были благополучно доставлены домой.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2017 г.
Внимание, розыск: из рамат-ганского "Сафари" сбежал капуцин







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