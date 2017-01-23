Сбежавший из рамат-ганского "Сафари" капуцин вернулся домой

В понедельник, 23 января, работники "Сафари" в Рамат-Гане сообщили, что после недельного отсутствия 17-летний траурный капуцин по имени Конар вернулся домой.

Сайт "Мако" пишет, что Конар, которого на прошлой неделе прохожие видели в центре Рамат-Гана, сам вернулся в "Сафари" и разгуливал по "африканской части" зоопарка. Сотрудникам "Сафари" удалось подманить его себе.

Беглеца осмотрели ветеринары, после чего он вернулся в вольер к своим сородичам, которые, по словам сотрудников зоопарка, были очень взволнованы.

Сайт "Мако" отмечает, что в ближайшие дни вольер, из которого на прошлой неделе сбежал капуцин, будет реконструирован.

Отметим, что это не первый случай побега из "Сафари": в 2016 и 2014 годах попытки побега совершали носороги, в 2015 году сбежала горная коза, в 2009 – коричневы лемур. Во всех случаях беглецы были благополучно доставлены домой.





