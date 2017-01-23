Авария около Кармиэля, погибли три человека

В 14:59 поступила информация о тяжелой аварии около Кармиэля. Согласно опубликованной информации, на шоссе №866 между перекрестками Ханания и перекрестком Шева произошло столкновение минибуса и частного автомобиля.

По сообщению полиции, в результате аварии пострадали не менее 12 человек. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место аварии, констатировали смерть трех человек. Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу.

По словам парамедиков, в результате аварии три человека получили тяжелые травмы и двое - повреждения средней степени тяжести. Остальные - ранены легко.

По данным СМИ, в результате аварии погибли трое мужчин и женщина. Всем погибшим около 20 лет.

По неофициальной информации, загорелся один из автомобилей, замешанных в аварии.

Полиция блокировала движение по шоссе №866 в районе аварии.

Информация уточняется.

По данным Национального управления безопасности на дорогах, с начала этого года в результате ДТП погибли 23 человека.





