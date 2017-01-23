Начато расследование обстоятельств гибели палестинского араба возле Ткоа

Армейские власти приступили к расследованию обстоятельств гибели палестинского араба, который был застрелен в ходе беспорядков, происшедших 16 января в районе поселения Ткоа, в восточной части Гуш-Эциона.

Сайт Wafa сообщал, что 18-летний Кусай Хасан Амур был ранен в живот и бедро. Несмотря на полученное им тяжелое ранение, он был "арестован" израильскими военнослужащими. "А затем было объявлено, что он скончался", - сообщает Wafa.

О том, что участник беспорядков возле Ткоа скончался от полученных ранений, также сообщала радиостанция "Решет Бет".