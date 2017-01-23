Нетаниягу принял приглашение на саммит Африка-Израиль, который пройдет в Того

В понедельник, 23 января, Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с государственным министром, министром иностранных дел и по делам сотрудничества Тоголезской Республики профессором Робертом Дюссейем. Пресс-служба главы правительства сообщает, что Нетаниягу принял приглашение посетить в октябре Того с официальным визитом и принять участие в саммите Африка-Израиль по вопросам хайтека, телекоммуникаций, сельского хозяйства и безопасности, на который прибудут лидеры 25-ти государств. Премьер-министр Нетаниягу отметил, что Израилю важны отношения не только со странами Восточной Африки, но и Западной. " Поэтому я с нетерпением жду возможности посетить Западную Африку, чтобы встретиться с Вами, с президентом и другими лидерами," – сказал глава правительства.
23 января 2017 г.
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Понедельник, 23 января 2017 г.
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