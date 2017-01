"Концерты в Израиле". Опрос проекта "Мудрость толпы"

Аналитический проект адвоката Эли Гервица "Мудрость толпы" – единственный в своем роде статистический ресурс в Израиле на русском языке.

Это название, казалось бы, должно вызывать неоднозначную реакцию, так как, на первый взгляд, сочетает в себе несочетаемые, даже противоречащие друг другу понятия. Однако, изучению феномена "мудрости толпы" посвящено множество научных трудов, а финансовый аналитик The New York Times и The Wall Street Journal Джеймс Шуровьески написал одноименную книгу.

Основная идея заключается в том, что при ответе на какой-либо вопрос ответы каждого, отдельно взятого респондента могут быть далеки от истины, но среднее значение ответов будет точным.

За несколько лет существования проекта "Мудрость толпы" были проведены десятки опросов, результаты которых подтверждают эту идею. От прогнозов расклада мандатов на выборах до прогнозирования курса валют.

Одним из самых показательных результатов стал опрос, проведенный за несколько месяцев до выборов президента США. "Мудрость толпы" не только однозначно предсказала победу Дональда Трампа, но даже показала процентное соотношение между голосами выборщиков.

Показателем успеха проекта является и то, что спонсоры с готовностью предоставляют ценные призы, которые разыгрываются между всеми участниками опросов. Таким образом, отвечая на вопросы, респонденты участвуют и в лотерее призов.

В настоящее время на сайте проекта "Мудрость толпы" проводится опрос на тему "Концерты в Израиле", посвященный уникальному пуримскому костюмированному концерту-карнавалу в стиле 90-х годов, который состоится 9 марта в порту Тель-Авива.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

Спонсором данного опроса выступил продюсерский центр Tpuz Production, предоставивший 4 двойных билета на уникальный костюмированный концерт- дискотеку в стиле 90-х c участием легендарных звезд Ace of base, dr. Alban и ведущих DJ’90-х годов – 9 марта, в порту Тель Авива, Ангар 11.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В ОПРОСАХ С ПРИЗАМИ

Редакция NEWSru.co.il предлагает нашим читателям зарегистрироваться на сайте израильского проекта "Мудрость толпы", где проводятся онлайн-опросы с розыгрышем призов.

Зарегистрироваться в качестве участника интернет-опросов проекта "Мудрость толпы"

Напомним, что среди участников опросов на сайте NEWSru.co.il призы не разыгрываются. Все опросы нашей редакции анонимны и не требуют регистрации.