Авария на 557-м шоссе: трое погибших, восемь пострадавших

На трассе №557, в районе перекрестка Шавей Шомрон, произошла тяжелая авария с участием израильского и палестинского автомобилей, в результате которой погибли три человека.

Первоначально сообщалось о трех погибших. Но позже ночью служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уточнила, что констатирована смерть двух пострадавших: 12-летней израильской девочки и мужчины, жителя Палестинской автономии. Однако утром стало известно, что скончался еще один ребенок.

Опубликованы имена двух погибших израильтян: это Ори и Рои Липник, 12 и 8 лет.

Сообщение о тяжелой аварии поступило в диспетчерскую МАДА в 23:15. Парамедики и полицейские, прибывшие на место происшествия, оказали первую помощь пострадавшим. В автомобиле с израильскими номерными знаками находились шесть человек (двое взрослых и дети от полугода до 13 лет), в машине с палестинскими номерами – пять.

Врачи констатировали смерть 12-летней девочки, бригады скорой помощи доставили пятерых пострадавших израильтян в больницу "Меир" в Кфар-Сабе. 8-летний мальчик был госпитализирован в критическом состоянии, позже он умер. 35-летняя женщина – в тяжелом состоянии. Мужчина 37 лет и двое детей получили травмы средней тяжести.

25-летний палестинский араб, получивший тяжелые травмы, был доставлен на вертолете в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Еще троих пострадавших бригады "Красного полумесяца" доставили в больницы на территории ПА.

В ходе расследования этого ДТП было установлено, что автомобиль, в котором ехала семья израильтян, следовал из Кфар Йоны в Шавей Шомрон. Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что, по всей видимости, водитель палестинского автомобиля не справился с управлением из-за превышения им допустимой скорости на сложном участке трассы, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с израильским автомобилем.





