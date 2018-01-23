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В Израиле

Начальник ЛАХАВ-433 попросил отстранить его от должности

время публикации: 20:26 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
Генерал-майор полиции Рони Ритман
Начальник ЛАХАВ-433 попросил отстранить его от должности
Начальник ЛАХАВ-433 попросил отстранить его от должности

Генерал-майор полиции Рони Ритман подал заявление об отставке с должности начальника отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433).

Пресс-служба полиции сообщила, что соответствующая просьба была подана начальнику израильской полиции генералу Рони Альшейху и министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Ритман попросил отстранить его от занимаемой должности, однако он намерен остаться в полиции. Ритман покинет должность после того, как ему будет найдена замена.

Ритман подал в отставку на фоне подозрений в сексуальных домогательствах. Жалоба на Ритмана была подана его бывшей подчиненной. Женщина утверждала, что в 2011 году она подверглась сексуальным домогательствам. В частности, на одном из мероприятий Ритман пытался ее поцеловать. Ритман с самого начала отрицал свою вину. Он был отправлен в отпуск до окончания расследования. В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы ЛАХАВ-433, но передал Рони Альшейху замечания, касающиеся поведения Ритмана. Несмотря на все это, генинспектор полиции принял решение восстановить Ритмана на прежней должности.

В мае 2016 года женщина подала иск в БАГАЦ против решения оставить Ритамана на службе в правоохранительных органах. БАГАЦ велел генинспектору полиции пересмотреть решение. Согласно постановлению суда, возвращение Ритмана в полицию не может быть осуществлено так, как это сделал генинспектор.

Отделение ЛАХАВ-433 занимается расследованием сразу нескольких дел, имеющих большой общественный резонанс. В частности, дела в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу, министра внутренних дел и главы партии ШАС Арье Дери, экс-главы парламентской коалиции Давида Битана.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 сентября 2017 г.
"Гаарец": начальник ЛАХАВ-433 уйдет в отставку до конца 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
Коррупция или преследование. Израильские СМИ о допросе Биньямина Нетаниягу
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 декабря 2015 г.
Самые громкие секс-скандалы 2015 года. В Израиле и за рубежом. ТОП-40
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2015 г.
Генинспектор полиции восстановил в должности генерала, подозревавшегося в сексуальных домогательствах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2015 г.
Закрыто дело против Рони Ритмана, которого бывшая подчиненная обвиняла в домогательствах







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