Рейтинг партий на фоне конфликта вокруг "закона о магазинах". Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Конфликт между светскими и религиозными в Израиле", проводившийся с целью определения отношения наших читателей к религии и к законам, инициированным ультрарелигиозными партиями и проведенными в последнее время через Кнессет.

Опрос также показал, как отразилась дискуссия вокруг этих законов на электоральных предпочтениях наших читателей.

В опросе, который проводился в течение одних суток, 22-23 января, приняли участие 5.489 респондентов (4.708 из них ответили на все 16 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

45% опрошенных назвали себя атеистами, 18,5% – агностиками, 16,5% – верующими. 20% затруднились определить свое отношение к вере.

39% определили себя так: неверующие, соблюдающие некоторые еврейские традиции. 30% говорят о себе, как о неверующих, не соблюдающих еврейские традиции. 10% – верующие, соблюдающие основные еврейские традиции. 7% – христиане. 2% – верующие евреи, строго соблюдающие еврейские традиции. 0,5% – буддисты, 0,1% – мусульмане. 11,5% не смогли выбрать подходящее определение.

Абсолютное большинство опрошенных – 84% – не поддерживают принятый Кнессетом закон, который дает министру внутренних дел полномочия не утверждать новые городские законы, позволяющие открывать магазины в выходные и праздничные дни. 7% поддерживают этот закон. 5% заявили, что поддержат этот закон только в случае, если главой МВД не будет представитель ультрарелигиозной еврейской общины.

84,5% респондентов не согласны с мнением, что принятие закона о работе магазинов по шаббатам не влияет на жизнь граждан Израиля. 11% с таким мнением согласны.

81% участников опроса поддерживают акции протеста, проводимые в Ашдоде в связи с решением мэрии штрафовать коммерческие предприятия, работающие в шаббат. 7% эти акции категорически не поддерживают. 11% заявили, что относятся к таким акциям протеста с пониманием, но считают их излишними и/или слишком политизированными.

53% не поддерживают закон, регулирующий возможность проведения работ по шаббатам, утвержденный Кнессетом 26 декабря 2017 года. 24,5% поддерживают. Остальные затруднились с определением своего отношения к этому закону.

61% негативно относятся к высказываниям некоторых раввинов против службы женщин в рядах ЦАХАЛа и считают, что женщины должны сами решать, служить ли им в израильской армии. 22% не только негативно относятся к такого рода высказываниям, но и считают, что женщины должны служить в ЦАХАЛе наравне с мужчинами. 7% выбрали ответ: "Я не согласен с мнением раввинов, но мое отношение нейтральное; считаю, что они имеют право его высказывать". 4% сказали, что однозначно позитивно относятся к таким высказываниям раввинов. 4% согласны с мнением раввинов по этому поводу, но считают, что раввины не должны выступать с такими заявлениями.

Большинство участников опроса – 72% – в конфликте Авигдора Либермана с лидерами религиозных партий поддерживают министра обороны. 18% сказали, что не поддерживают ни одну из сторон конфликта. 4% заявили, что им неизвестно, о каком конфликте идет речь. 3% поддержали в этом конфликте лидеров религиозных партий.

53,5% опрошенных считают, что наибольшую электоральную выгоду вокруг конфликта по поводу "закона о магазинах" получит партия "Еш Атид", 47% – НДИ, 23% – ШАС, 18% – "Яадут а-Тора", 10% – "Сионистский лагерь", 9% – МЕРЕЦ. При ответе на этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов.

"За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сейчас?"

НДИ – 32,5% (в июле 2017-го за эту партию были готовы голосовать 30% наших читателей, в январе 2017-го – 28%).

"Еш Атид" – 26% (полгода назад – 18%, год назад – 14%).

"Ликуд" – 10,5% (полгода назад – 25%, год назад – 26%).

Новый блок крайне правых партий – 3,5% (4%-5%).

"Байт Иегуди" – 3% (5% полгода и год назад).

"Кулану" – 2% (2%-1%).

Новая русская партия – 2% (1%).

МЕРЕЦ – 1% (2%).

"Але Ярок" – 1%.

"Сионистский лагерь" – 1% (2,5%-1,5%).

Остальные партии – менее 1%.

6% заявили, что не стали бы голосовать.

Наиболее заметно за последний год вырос рейтинг партии "Еш Атид". Постепенно растет рейтинг НДИ, самой популярной партии среди русскоязычных избирателей. Резко снизился рейтинг правящий партии "Ликуд".

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести шесть-семь мандатов НДИ, пять мандатов – "Еш Атид", два мандата – "Ликуду", не более одного мандата – "Байт Иегуди" и новому блоку крайне правых партий. Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го созыва по одному такому мандату получили партия "Кулану" и блок "Сионистский лагерь"). Подчеркнем, что речь идет о приблизительной и предварительной оценке.

При этом 17% сказали, что принятие Кнессетом «закона о магазинах» однозначно повлияло на их выбор, 31% заявили, что принятие этого закона повлияло на их выбор в некоторой степени, 48% категорически ответили, что никакого влияния на их выбор принятие этого закона не оказало.

22% респондентов хотели бы видеть на посту премьер-министра Авигдора Либермана (21% полгода назад), 19% – Яира Лапида (16% полгода назад), 19% – Биньямина Нетаниягу (31% полгода назад), 9% – Исраэля Каца, 4% – Гидеона Саара, 3% – Моше Кахлона, 2% – Ципи Ливни, 2% – Нафтали Беннета. Остальные получили поддержку менее 1% опрошенных.

67% голосовали на муниципальных выборах в 2013 году и намерены голосовать в 2018-м. 13% не голосовали в 2013-м, но собираются голосовать в 2018-м. 9% не голосовали и не собираются. 3% голосовали, но на этот раз голосовать не будут.

85% наших читателей считают, что религия должна быть отделена от государства. Категорически против этого выступили только 6% опрошенных.

Для участников опроса особенно важны следующие темы в отношениях между государством и религией: 1) работа общественного транспорта по шаббатам – 72%, 2) работа магазинов по шаббатам – 68%, 3) регистрация гражданских браков – 68%, 4) гражданские кладбища – 50%, 5) служба ультрарелигиозных в армии/альтернативная служба – 50%.

83% наших читателей считают, что в Израиле существует религиозный диктат.





