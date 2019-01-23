18+
23 января 2019 г.
последняя новость: 17:24
Как не пустить ХАМАС на израильские выборы
Учившимся за границей будет труднее стать врачом в Израиле
Успешно испытана израильская система ПРО
Мало купить квартиры, надо увеличивать фонд
В поисках арабского единства
Улетело в дыру
Правосторонний паралич
Бернар-Анри Леви: антисемитизм вернулся
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:00 Дело о "еврейском терроре": на камне, убившем арабку, нашли ДНК подозреваемого
16:31 Суд отклонил просьбу экс-депутата Басаля Ратаса о реабилитации
16:06 Сбой в движении поездов на южном направлении
15:17 "Бейт а-Мехес" в порту Яффо лишен статуса исторического здания и будет снесен
14:44 Нетаниягу: "Я не советую террористам в Газе поднимать голову"
13:57 В Негеве 19-летний юноша получил тяжелые ожоги
13:54 ДТП в районе Ницаним: 17-летний мотоциклист в тяжелом состоянии
13:43 ДТП в Сахнине: погиб четырехлетний мальчик
13:35 Инна Скибенко признана виновной в непредумышленном убийстве годовалой Ясмин Винтя
12:48 Жительница Холона обвиняется в 38 случаях ограбления пожилых людей
В Израиле

Дело о "еврейском терроре": на камне, убившем арабку, нашли ДНК подозреваемого

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
Дело о "еврейском терроре": на камне, убившем арабку, нашли ДНК подозреваемого
Дело об "еврейском терроре": на камне, убившем арабку, нашли ДНК подозреваемого
Похороны Айши ар-Раби в Бидии, 13 октября 2018 года

В среду, 23 января, в ходе судебного заседания, на котором рассматривалась просьба полиции о продлении срока задержания подростка, подозреваемого в причастности к гибели палестинской арабки Аиши Мухаммад ар-Раби, стали известны новые подробности расследования. В частности, стало известно, на основании какой улики полиция и прокуратура строят обвинение.

Сайт Walla News написал, что судья мирового суда Ришон ле-Циона Гай Авнон сообщил, что на камне, которым была убита женщина был найден генетический материал, ДНК которого совпадает с ДНК главного подозреваемого.

В своем решении о продлении срока задержания подростка судья написал: "Несовершеннолетний высказал свою версию, которая якобы может объяснить появление главной улики, наличие его ДНК на камне, ставшем причиной смерти женщины".

Подросток был арестован около четырех недель назад. На прошлой неделе прокуратура сообщила суду, что обвинительное заключение будет подано в ближайшие дни, однако дело было возвращено на доследование в полицию. Ожидается, что обвинение будет подано в четверг, 24 января.

В решении судьи Авнона указывается, что на протяжении всего следствия подозреваемый отказывался от сотрудничества. В результате этого полиции потребовалось больше времени для расследования, и это привело к длительному содержанию под стражей подозреваемого.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Автомобиль Аиши, матери девяти детей, был забросан камнями рядом с КПП в окрестностях Шхема. Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Муж Аишы, также находившийся в машине, получил травмы средней степени тяжести. На следующий день, согласно заявлению ШАБАКа, в йешиву "При а-Арец", в которой учится подозреваемый, приехала некая группа активистов, чтобы проинструктировать подростков о том, как правильно вести себя на допросах.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2019 г.
Полиция попросит продлить содержание под стражей главного подозреваемого в деле об "еврейском терроре"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2019 г.
Продлено содержание под стражей главного подозреваемого в деле об "еврейском терроре"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2019 г.
СМИ: по делу о "еврейском терроре" будет предъявлено обвинение
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 января 2019 г.
Суд оставил под арестом подозреваемого по делу о "еврейском терроре"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2019 г.
Большинство подозреваемых по делу о "еврейском терроре" будут переведены под домашний арест
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2019 г.
Учащиеся йешивы "При а-Арец" вызваны на допрос для дачи свидетельских показаний
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2019 г.
Еврейские подростки, подозреваемые в терроризме, смогут встретиться с адвокатами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2019 г.
ШАБАК опубликовал подробности расследования дела о "еврейском терроре"





  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019