Дело о "еврейском терроре": на камне, убившем арабку, нашли ДНК подозреваемого

В среду, 23 января, в ходе судебного заседания, на котором рассматривалась просьба полиции о продлении срока задержания подростка, подозреваемого в причастности к гибели палестинской арабки Аиши Мухаммад ар-Раби, стали известны новые подробности расследования. В частности, стало известно, на основании какой улики полиция и прокуратура строят обвинение.

Сайт Walla News написал, что судья мирового суда Ришон ле-Циона Гай Авнон сообщил, что на камне, которым была убита женщина был найден генетический материал, ДНК которого совпадает с ДНК главного подозреваемого.

В своем решении о продлении срока задержания подростка судья написал: "Несовершеннолетний высказал свою версию, которая якобы может объяснить появление главной улики, наличие его ДНК на камне, ставшем причиной смерти женщины".

Подросток был арестован около четырех недель назад. На прошлой неделе прокуратура сообщила суду, что обвинительное заключение будет подано в ближайшие дни, однако дело было возвращено на доследование в полицию. Ожидается, что обвинение будет подано в четверг, 24 января.

В решении судьи Авнона указывается, что на протяжении всего следствия подозреваемый отказывался от сотрудничества. В результате этого полиции потребовалось больше времени для расследования, и это привело к длительному содержанию под стражей подозреваемого.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Автомобиль Аиши, матери девяти детей, был забросан камнями рядом с КПП в окрестностях Шхема. Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Муж Аишы, также находившийся в машине, получил травмы средней степени тяжести. На следующий день, согласно заявлению ШАБАКа, в йешиву "При а-Арец", в которой учится подозреваемый, приехала некая группа активистов, чтобы проинструктировать подростков о том, как правильно вести себя на допросах.





