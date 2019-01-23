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В Израиле

СМИ: кабинет безопасности разрешил перевести деньги в Газу

время публикации: 23 января 2019 г., 20:43 | последнее обновление: 23 января 2019 г., 23:48 блог версия для печати фото
СМИ: кабинет безопасности разрешил перевести деньги в Газу
СМИ: кабинет безопасности разрешил перевести деньги в Газу
СМИ: кабинет безопасности разрешил перевести деньги в Газу

В среду, 23 января, состоялось заседание узкого кабинета по вопросам безопасности, на котором было принято решение перевести 24 января в сектор Газы деньги, выделенные Катаром. Об этом написал сайт Ynet.

Согласно этому источнику, за перевод денег проголосовали представители "Мосада", Общей службы безопасности, Армии обороны Израиля и Совета национальной безопасности после того, как ХАМАС воздержался от ответа на удары с воздуха по его базам в секторе Газы.

Вместе с тем, государственная радиостанция "Кан Бет" передала, что решение относительно того, когда в Газу будут переведены деньги еще не принято. На этом фоне палестинские источники сообщили, что в сектор Газы через КПП "Эрез" въехал "кассир Катара".

Ранее представитель Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади сообщал, что третий транш в размере 15 миллионов долларов будет переведен в Газу в среду, 23 января. Он также подчеркивал, что перевод денег зависит от поддержания спокойствия на границе Газы.

Однако за день до назначенной даты ситуация на границе с Газой обострилась. В течение дня произошло несколько серьезных инцидентов на южном и северном участке границы, в одном из которых палестинским "снайпером" был ранен офицер ЦАХАЛа. В ответ на обстрел военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по позициям боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы. Вечером того же дня, 22 января, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился остановить перевод денег в Газу.

UPDATE. Спустя около двух часов после первой публикации об итогах заседания кабинета безопасности сайт Ynet написал, что были получены комментарии от еще одного источника в Иерусалиме. И, согласно его данным, окончательное решение о переводе денег еще не принято.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2019 г.
13-й канал ИТВ: Нетаниягу распорядился остановить перевод катарских денег в Газу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 января 2019 г.
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