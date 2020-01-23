СМИ: Нетаниягу и Ганц вызваны в Вашингтон для обсуждения "сделки века"

В четверг, 23 января, стало известно, что администрация Белого дома пригласила главу израильского правительства Биньямина Нетаниягу и главу партии "Кахоль Лаван" в Вашингтон для обсуждения "сделки века". Об этом сообщили израильские СМИ.

Политический обозреватель 12-го канала израильского телевидения Амит Сегаль в своем "твиттере" написал, что Нетаниягу вылетит в США на следующей неделе.

13-й канал ИТВ передал, что Белый дом готовится опубликовать "сделку века" в ближайшие дни. По информации этого источника, Нетаниягу и Ганца ждут в Вашингтоне 28 февраля.

Отметим, что Джаред Кушнер планировал приехать в Иерусалим 22 января для участия в международном форме памяти жертв Холокоста. СМИ сообщали, что 23 января Кушнер должен был встретиться с Беньямином Нетаниягу и Бени Ганцем для обсуждения "сделки века". Однако 22 января стало известно, что визит Кушнера отменен. В качестве причины отмены его визита называлась нелетная погода в Давосе, где советник президента США находился на экономическом форуме.

Отметим, что 28 января в Кнессете должно состояться внеочередное пленарное заседание для создания комиссии, которой предстоит обсуждать просьбу Биньямина Нетаниягу о депутатском иммунитете. Источники в партии "Кахоль Лаван" заявили, что они отказываются откладывать обсуждение, посвященное созданию комиссии. В крайнем случае, Ганц и Нетаниягу взаимозаменят друг друга на пленарном заседании (קיזוז).

Пресс-служба главы правительства Биньямина Нетаниягу эту информацию не комментирует.





