Яффа Иссахар встретилась с Путиным в резиденции Нетаниягу

Яффа Иссахар (Иссасхар), мать Наамы Иссахар, осужденной в РФ на 7,5 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, в резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Путин заверил мать Наамы, что "всё будет хорошо". Он сказал, что ему известна позиция Нетаниягу по этому вопросу и что он не сомневается в том, что Наама "из хорошей семьи".

Пресс-служба Кремля приводит следующие слова Путина: "Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии окончательного решения".

Российский президент также сообщил, что сегодня Нааму в колонии посетят ответственные за защиту прав человека в России (речь шла об уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, и через несколько часов после этих слов Путина она действительно прибыла Новое Гришино в колонию к Иссахар).

По окончании встречи лидеры двух государств сделали совместное заявление для прессы. Нетаниягу: "Мы с Президентом Путиным провели замечательную рабочую встречу, в конце которой президент Путин попросил пригласить Яффу, мать Наамы Иссахар. Это была чрезвычайно трогательная встреча. Я очень благодарен вам, господин президент, за такой благородный жест". Путин: "Уважаемые коллеги, друзья, Действительно, я встретился сейчас с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи, и мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Всё это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу. Я ей сказал и хочу ещё раз повторить: всё будет хорошо".

Источники в окружении Нетаниягу выражают надежду на скорое помилование Наамы Иссахар, отмечают, что личные отношения президента РФ и премьер-министра Израиля играют в этом значимую роль, но подчеркивают, что процесс помилования в России является непростой бюрократической процедурой и займет значительное время.

Яффа Иссахар после встречи с Путиным сказала, что она настроена оптимистично и "очарована" президентом России, который пообещал "отпустить Нааму", хотя и не назвал ей дату, когда Наама вернется домой. По словам адвокатов семьи Иссахар, Яффа планирует вскоре вылететь в Россию, чтобы встретиться с дочерью.

26-летняя израильтянка Наама Иссахар в настоящее время находится в колонии под Москвой. Яффа Иссахар 19 января вернулась из России в Израиль, и перед визитом Владимира Путина встречалась с Биньямином Нетаниягу.



