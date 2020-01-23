В Иерусалиме прошли переговоры Нетаниягу и Путина

В резиденции главы правительства Израиля в Иерусалиме проходят переговоры премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина, прибывшего для участия в международном форуме памяти жертв Холокоста, проводимом под лозунгом "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Приветствуя Путина, Нетаниягу поблагодарил его за "прочную связь между Россией и Израилем, которая служит нашим народам и стабильности в регионе".

Путин, в свою очередь, заявил: "Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двухсторонних отношений. И конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста".

Переговоры, судя по сообщениям пресс-служб главы правительства Израиля и Кремля, были краткими из-за плотного графика Путина.

На эту встречу была приглашена Яффа Иссахар (Иссасхар), мать Наамы Иссахар, осужденной в РФ на 7,5 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. (См. сообщение об этой встрече.)

Затем Путин направился в резиденцию президента Израиля Реувена Ривлина, где состоялась короткая беседа.

Ранее сообщалось, что в течение одного дня Путин планирует: провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлиным, выступить в Иерусалиме на форуме по Холокосту, встретиться с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

В программе визита Путина посещение Вифлеема и встреча там с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Возможны встречи с лидерами некоторых стран, которые примут участие в иерусалимском форуме, но эти встречи будут короткими.

Ожидается также, что Путин примет участие в открытии в иерусалимском парке Ган Сакер монумента "Свеча памяти", посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Кроме того, Путин в Израиле примет участие в церемонии передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера.

Нетаниягу и Путин встречались 14 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. В частности, Нетаниягу был одним из немногих государственных лидеров, присутствовавших на Параде Победы в Москве 9 мая 2018 года. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались пять раз: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года), в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года), в Сочи (12 сентября 2019 года) и в Иерусалиме (23 января 2020 года).

Международный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме: подробности мероприятия

22-23 января в Иерусалиме проводится международный форум памяти жертв Холокоста, который стал одним из крупнейших в истории Израиля мероприятием с участием иностранных лидеров (за исключением похорон премьер-министров Ицхака Рабина и Шимона Переса).

Мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), было инициировано председателем Европейского еврейского конгресса Моше (Вячеславом) Кантором при поддержке мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" и президента Израиля Реувена Ривлина, который выступит в качестве официальной принимающей стороны.

В мероприятии принимают участие более 60 делегаций из разных стран мира, включая 45 королевских особ, глав государств и правительств, спикеров парламентов.

Президент Польши Анджей Дуда отклонил приглашение на мероприятие после того, как не был включен в число выступающих. Польшу на мероприятии будет представлять посол в Израиле Марек Мегировский.

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на форум, несмотря на то, что его не включили в список выступающих. Однако после прибытия в Израиль он отказался присутствовать на форуме в Иерусалиме, уступив места делегации Украины выжившим в Холокосте.

Вечером 21 января стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа отменил свой визит в Израиль. В Израиль по его просьбе вылетит председатель сейма Викторас Пранцкетис. В пресс-службе президента отмечают, что Гитанас Науседа примет участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима в Польше, куда он пребудет в понедельник 27 января.

22 января стало известно, что зять и советник президента США Джаред Кушнер отменил свой визит в Израиль. 3-й канал израильского телевидения передал, что Кушнер должен был вылететь в Израиль из Давоса, где установилась нелетная погода. 23 января Кушнер должен был встретиться с Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем для обсуждения американской "сделки века".

Список VIP-участников "Международного форума Холокоста"



Королевские персоны

Король Испании Филипп Шестой

Король Нидерландов Виллем-Александр

Король бельгийцев Филипп

Великий герцог Люксембурга Анри

Принц Уэльский Чарльз

Кронпринц Норвегии Хокон



Президенты

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Австрии Александр ван дер Беллен

Президент Греции Прокопис Павлопулос

Президент республики Кипр Никос Анастасиадис

Президент Болгарии Роман Радев

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович

Президент Черногории Мило Джуканович

Президент Албании Илир Мета

Президент Словении Борут Пахор

Президент Словакии Зузана Чапутова

Президент Венгрии Янош Адер

Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза

Президент Македонии Стево Пендаровский

Президент Сербии Александр Вучич

Со-президент Боснии и Герцеговины Желько Комшич

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Румынии Клаус Йоханис

Президент Армении Армен Саркизян

Президент Исландии Гвюдни Йоуханессон

Президент Украины Владимир Зеленский (не присутствует на форуме)

Президент Аргентины Альберто Фернандез



Вице-президенты

Вице-президент США Майк Пенс



Премьер-министры

Премьер-министр Швеции Стефан Левен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Государственный министр Монако Серж Тель

Генерал-губернаторы

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Харли

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейет



Спикеры парламентов

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Председатель Палаты представителей парламента Беларуси Владимир Андрейченко

Председатель сейма Латвии Инара Мурниеце



Международные организации

Председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли

Председатель Совета Европы Шарль Мишель

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейн

Глава папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох



Расписание официального мероприятия в четверг, 23 января

13:30. Выступление президента Израиля Реувена Ривлина. Вслед за ним выступят президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майкл Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

После государственных лидеров слово получат председатель общественного совета "Яд ва-Шем" раввин Меир Лау, инициатор мероприятия Моше Кантор и председатель правления "Яд ва-Шема" Авнер Шалев.

Музыкальное сопровождение будет обеспечивать международный оркестр под управлением дирижера Владимира Спивакова.

15:10. Памятная церемония. Зажжение вечного огня, возложение венков к памятнику "Восстание в Варшавском гетто", чтение поминальной молитвы "Эль Мале Рахамим" и чтение молитвы "Кадиш". Минута молчания. Государственный гимн Израиля "а-Тиква".

22 января президент Реувен Ривлин провел в своей резиденции прием в честь участников форума, на который приглашены около 250 гостей, включая 41 лидера. На приеме выступали король Испании Филипп VI и лауреат Премии Израиля исследователь истории Холокоста профессор Йегуда Бауэр.

Транспорт и парковка

Аэропорт

Вплоть до пятницы, 24 января, 1-й терминал аэропорта Бен-Гурион не будет обслуживать международные рейсы. Прием VIP-гостей на терминале начался накануне с прибытием генерал-губернатора Австралии Дэвида Харли. Внутриизраильское авиасообщение будет обслуживаться в обычном режиме, международные рейсы бюджетных авиакомпаний перенесены в 3-й терминал.

Парковка

До полудня пятницы, 24 января, введен полный запрет на парковку автомобилей на ряде центральных улиц Иерусалима, в том числе – для местных жителей.

Парковка запрещена на следующих улицах:

Эгрон, РАМБАН, Рупин, Давид а-Мелех, Жаботински, а-Наси, Бальфур, Эхад а-Ам, а-Наси а-Шиши, Бен-Гурион, Вейцман, Герцель (от Струнного моста до терминала "Эгед" на улице Вейцмана и от улицы Шмуэль Бейт до перекрестка Цир а-Зикарон), Рабин (между улицами Натанэль Лорхи а-Наси а-Шиши), Бен-Цви (между улицами Бецалель и Хаим Азаз), Хаим Азаз, Герцог (между улицами Аза и Залман Шнеур, за исключением внутренней дорожки), Бецалель Базак, Шмуэль Бейт, При Мегадим и Цир а-Зикарон.

Автомобили, припаркованные на указанных улицах вопреки запрету, будут взломаны и эвакуированы полицией Израиля без дополнительного уведомления.

Перекрытие движения

Трасса номер 1 между аэропортом Бен-Гурион и Иерусалимом, а также улицы Аза, Герцог и Дерех Бегин будет временно перекрываться по мере прибытия и отбытия делегаций.

Улица Давид а-Мелех на участке между улицами Эмиль Бота и Мапо будет перекрыта вплоть до пятницы, 24 января.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, однако возможны задержки и опоздания в связи с перекрытием улиц и въездов в город. В четверг, 23 января, с 11:00 до 18:00 иерусалимский трамвай будет ходить только на отрезке между станциями Хейль-Авир и Кикар Дения. Автобусы из Модиина и Гиват-Зеэва будут доходить только до улицы Йермиягу, а не до комплекса Биньяней а-Ума. Маршруты в Гуш-Эцион и КИрьят-Арбу будут начинать и завершать маршруты на остановке Малха, автобусы из Бейтар-Илита не будут проходить мимо комплекса Биньяней а-Ума.

Другие ограничения

Полиция ограничила запуск мультикоптеров в Иерусалиме в дни форума. См. подробное описание.





