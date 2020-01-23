В кибуце Нир Ам сработала система раннего предупреждения о ракетном обстреле

В 20:13 сработала система раннего предупреждения Управления тылом о возможном ракетном обстреле кибуца Нир Ам. По словам жителей кибуца, вскоре после сирены они слышали взрыв.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы. Она упала на незастроенной местности. В результате обстрела нет пострадавших, и не был причинен материальный ущерб.

При этом в армейской пресс-службе подчеркнули, что система ПВО определила, что ракета не представляет опасности для жителей кибуца, поэтому сигнал тревоги сработал на открытой местности и был отправлен на мобильные приложения Управления тылом, но в самом кибуце Нир Ам сирены не было.

Позднее армейская пресс-служба уточнила: ракетного обстрела не было. Взрыв произошел на территории сектора Газы, что привело к срабатыванию системы "Цева Адом".

Сирена прозвучала в то время, когда в Иерусалиме подходили к концу мероприятия международного форума памяти жертв Холокоста, на котором присутствовали лидеры десятков стран мира, а российская делегация направлялась в аэропорт.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Январь. 4 ракеты. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Пострадавших нет (по данным на 23 января).

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





