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Начальник генштаба побеседовал с призывниками: "Наша задача одержать сокрушительную победу в следующей войне"

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати

Утром в воскресенье, 23 июля, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот выступил перед призывниками бригад "Голани" и "Гивати".

"Вы призываетесь в армию в непростой день. События последних дней свидетельствуют о том, каким угрозам мы противостоим. Ночью был запуск ракеты из Газы, что также говорит о напряженности и взрывоопасности ситуации", - сказал начальник генштаба.

"Наша задача отложить войну как можно дольше, но если война придет, то мы должны одержать сокрушительную победу, прибегая и к силе, и к хитростям", - заявил Гади Айзекнкот.

Он добавил, что служба призывников отличается от той, что проходили их предшественники. "Половину военной службы вы будете тренироваться, чтобы повысить уровень своей готовности", - пояснил начальник генерального штаба.

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