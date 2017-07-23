Израиль прощается с жертвами теракта в Халамише

В воскресенье, 23 июля, на кладбище в Модиине состоятся похороны Йосефа Саломона, Хаи Саломон и Эльада Саломона, убитых террористом в минувшую пятницу в поселении Халамиш. Церемония похорон начнется в 17:30.

В ночь на 23 июля в некоторых районах округа Биньямин и Самарии прошли демонстрации протеста поселенцев и их сторонников. В демонстрациях приняли участие сотни людей. В районе Шхема правые активисты пытались блокировать движение по шоссе №60. Силы безопасности освободили магистраль. 22-летний участник акции протеста задержан. Неподалеку от Халамиша группа поселенцев попыталась создать форпост и блокировала шоссе для движения машин с номерными знаками Палестинской автономии.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила также, что 23 июля будет ограничен доступ арабских рабочих в поселения в Иудее и Самарии.

Напомним, что теракт в Халамише был совершен вечером 21 июля. В ходе расследования выяснилось, что террорист, 19-летний Умар аль-Абад, житель деревни Кубар, покинул дом в полдень, сообщив родным, что идет навестить друзей. В 20:15 террорист опубликовал запись-завещание в социальной сети Facebook. "Нет смысла в жизни, когда убивают наших женщин и оскверняют Аль-Аксу", - написал он. Запись вместе с аккаунтом была удалена администрацией Facebook через несколько часов после теракта.

Примерно в 21:40 террорист преодолел забор безопасности, окружающий поселение Халамиш. В этот момент сработал сигнал тревоги, однако по неизвестной причине сотрудники службы безопасности поселка и военнослужащие не прибыли на место.

Террорист проник в дом семьи Саломон, где шло празднование рождения еще одного внука Йосефа и Товы. Террорист, вооруженный ножом, напал на людей, находившихся в доме. Йосеф Саломон (70 лет), а также его дети Хая (46 лет) и Эльад (35 лет) были убиты. Това Саломон, жена Йосефа, получила тяжелые ранения. Она находится в больнице "Шаарей Цедек". В субботу ее состояние улучшилось, и ей сообщили о гибели мужа и двух детей. Возможно, она примет участие в церемонии их похорон.

Михаль Саломон, жена Эльада, вместе с пятью детьми, укрылись на втором этаже дома, и это спасло им жизнь. Михаль сообщила в полицию и в службу скорой помощи о нападении террориста. Однако еще до того, как силы безопасности прибыли на место теракта, нападавшего нейтрализовал А., военнослужащий подразделения кинологов "Окец". А., житель Халамиша, услышал крики из дома семьи Саломон, взял пистолет и побежал на место происшествия. Через окно он увидел террориста и выстрелил в него, нейтрализовав нападавшего. Тот попытался напасть на вошедших в дом сотрудников сил безопасности, однако был вторично ранен. Террорист был доставлен в больницу "Бейлинсон", откуда в субботу его направили в общую службу безопасности (ШАБАК).

По оценкам следователей, с момента проникновения террориста в Халамиш и до нейтрализации нападавшего прошло 14 минут.





