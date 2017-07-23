Скончался известный израильский певец Амир Фришер Гутман

Медперсонал больницы "Рамбам" сообщил о смерти известного израильского певца Амира Фришера (Пэй) Гутмана. Ему был 41 год.

В субботу, 22 июля, певец вместе с родными и друзьями отдыхал на "диком" пляже, недалеко от Неве-Ям. По информации в СМИ, Гутман увидел, как волна накрыла его приятельницу и 5-летнюю племянницу, и он и бросился им на помощь. Несколько любителей серфинга, находившихся в море, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже. Когда его вытащили из воды, он уже не дышал.

Почти сутки врачи больницы "Рамбам" боролись за его жизнь. Около 15:30 они сообщили, что прекратили реанимационные мероприятия, так как шансов на спасение пациентов не осталось.

В начале прошлого года врачи сообщили Гутману, что у него рак. В течение нескольких месяцев он проходил лечение от лимфомы. Уже была назначена дата операции по пересадке костного мозга, когда выяснилось, что произошла ошибка. У Амира была не лимфома, а редкая инфекционная болезнь - кикучи, симптомы которой ввели в заблуждение онкологов.

В субботу, 22 июля, Амир Фришер Гутман собрал на пляже своих друзей и родственников, чтобы отпраздновать "второе рождение" - день, когда ему стало известно о том, что у него нет рака.

Амир Фришер Гутман начал свой творческий путь в гостиницах Эйлата, где он принимал участие в развлекательных мероприятиях для гостей города. Затем он основал музыкальную группу "Хай, Пэйб". В составе этой группы он и начал свою музыкальную карьеру.

В 2002 году Фришер Гутман начал играть в мюзикле "Мэри Лу", где его партнершами были Яэль Бар-Зоар и Михаль Амдурски. Работа в популярном мюзикле принесла Амиру известность. Он исполнял главную роль в мюзикле "А-Лаака" театра "Габима" и снимался в кино.

Амир Фришер Гутман состоял в браке с Янаем Фришером, с которым он воспитывал 4-летнего сына.





