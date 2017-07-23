23 июля 2017 г.
14 самых идиотских преступлений
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:09 Скончался известный израильский певец Амир Фришер Гутман
16:17 Возле клиники "Махон Мор" в Бней-Браке автомобиль сбил женщину
15:59 В Израиле будет создано Национальное управление по делам молодежи
15:30 Врачи "Рамбам": нет надежды на выздоровление Амира Гутмана
14:56 СМИ: Израиль вернет тела террористов, совершивших нападение на Храмовой горе
13:48 Суд: Инбаль Ор должна заплатить 20,5 тысяч шекелей или вернуться в тюрьму
13:18 Ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на юге Израиля
13:07 В районе Иерусалима обнаружена лаборатория по выращиванию конопли
12:28 Минздрав: зараженный бешенством шакал напал на туриста в заповеднике Тель-Дан
12:04 Учитель обвиняется в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней
В Израиле

Скончался известный израильский певец Амир Фришер Гутман

время публикации: 17:09 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Амир Фришер Гутман
Амир Фришер Гутман
Амир Фришер Гутман

Медперсонал больницы "Рамбам" сообщил о смерти известного израильского певца Амира Фришера (Пэй) Гутмана. Ему был 41 год.

В субботу, 22 июля, певец вместе с родными и друзьями отдыхал на "диком" пляже, недалеко от Неве-Ям. По информации в СМИ, Гутман увидел, как волна накрыла его приятельницу и 5-летнюю племянницу, и он и бросился им на помощь. Несколько любителей серфинга, находившихся в море, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже. Когда его вытащили из воды, он уже не дышал.

Почти сутки врачи больницы "Рамбам" боролись за его жизнь. Около 15:30 они сообщили, что прекратили реанимационные мероприятия, так как шансов на спасение пациентов не осталось.

В начале прошлого года врачи сообщили Гутману, что у него рак. В течение нескольких месяцев он проходил лечение от лимфомы. Уже была назначена дата операции по пересадке костного мозга, когда выяснилось, что произошла ошибка. У Амира была не лимфома, а редкая инфекционная болезнь - кикучи, симптомы которой ввели в заблуждение онкологов.

В субботу, 22 июля, Амир Фришер Гутман собрал на пляже своих друзей и родственников, чтобы отпраздновать "второе рождение" - день, когда ему стало известно о том, что у него нет рака.

Амир Фришер Гутман начал свой творческий путь в гостиницах Эйлата, где он принимал участие в развлекательных мероприятиях для гостей города. Затем он основал музыкальную группу "Хай, Пэйб". В составе этой группы он и начал свою музыкальную карьеру.

В 2002 году Фришер Гутман начал играть в мюзикле "Мэри Лу", где его партнершами были Яэль Бар-Зоар и Михаль Амдурски. Работа в популярном мюзикле принесла Амиру известность. Он исполнял главную роль в мюзикле "А-Лаака" театра "Габима" и снимался в кино.

Амир Фришер Гутман состоял в браке с Янаем Фришером, с которым он воспитывал 4-летнего сына.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Врачи "Рамбам": нет надежды на выздоровление Амира Гутмана
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Известный израильский певец, рискуя жизнью, спас тонущую девочку







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 23 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017