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В Израиле

В Иерусалиме из запертого автомобиля спасена 5-летняя девочка

время публикации: 17:34 | последнее обновление: 18:59 блог версия для печати фото
В Иерусалиме из запертого автомобиля спасена 5-летняя девочка

В службу срочного вызова полиции поступил сигнал о ребенке, оставленном в запертом автомобиле на улице Дерех Бейт-Лехем в столичном квартале Тальпийот. Через несколько минут к месту происшествия прибыл полицейский патруль.

Полицейские выбили стекло в автомобиле и достали из него плачущую пятилетнюю девочку.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудница полиции успокоила девочку, дала ей попить, а затем купила ей мороженое.

Водитель автомобиля задержан и доставлен в отделение полиции. Согласно данным предварительного расследования, водитель "подвозки" решил зайти в магазин, когда в салоне оставалась одна девочка. Ему могут быть предъявлены обвинения в преступной халатности в отношении ребенка, находившегося в зависимом от него состоянии.

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