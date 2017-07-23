В Иерусалиме из запертого автомобиля спасена 5-летняя девочка

В службу срочного вызова полиции поступил сигнал о ребенке, оставленном в запертом автомобиле на улице Дерех Бейт-Лехем в столичном квартале Тальпийот. Через несколько минут к месту происшествия прибыл полицейский патруль.

Полицейские выбили стекло в автомобиле и достали из него плачущую пятилетнюю девочку.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудница полиции успокоила девочку, дала ей попить, а затем купила ей мороженое.

Водитель автомобиля задержан и доставлен в отделение полиции. Согласно данным предварительного расследования, водитель "подвозки" решил зайти в магазин, когда в салоне оставалась одна девочка. Ему могут быть предъявлены обвинения в преступной халатности в отношении ребенка, находившегося в зависимом от него состоянии.