Успех израильских школьников на международных олимпиадах по математике и физике

Израильские школьники продемонстрировали впечатляющие результаты в ходе международных олимпиад по математике и физике, проходивших в Бразилии и Индонезии соответственно, в которых приняли участие в общей сложности 10.000 подростков из 199 стран.

Израильская сборная привезла с этих соревнований одну золотую, семь серебряных и две бронзовые медали, сообщается в пресс-релизе министерства просвещения Израиля.

В сообщении отмечается, что израильские школьники проходили усиленную подготовку в течение нескольких месяцев. Их тренировали преподаватели Тель-авивского университета при поддержке министерств образования.

Министр образования Нафтали Беннет поздравил членов команды и обещал "наращивать усилия в продвижении передового опыта в области математики и естественных наук, у спехи в которых гарантируют светлое будущее для Израиля".

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