23 июля 2017 г.
последняя новость: 18:48
14 самых идиотских преступлений
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:39 Палестинские СМИ: возобновились беспорядки в Иерусалиме и на КПП "Каландия"
18:05 Успех израильских школьников на международных олимпиадах по математике и физике
17:56 Тысячи израильтян провожают в последний путь погибших в теракте в Халамише
17:34 В Иерусалиме из запертого автомобиля спасена 5-летняя девочка
17:09 Скончался известный израильский певец Амир Фришер Гутман
16:17 Возле клиники "Махон Мор" в Бней-Браке автомобиль сбил женщину
15:59 В Израиле будет создано Национальное управление по делам молодежи
15:30 Врачи "Рамбам": нет надежды на выздоровление Амира Гутмана
14:56 СМИ: Израиль вернет тела террористов, совершивших нападение на Храмовой горе
13:48 Суд: Инбаль Ор должна заплатить 20,5 тысяч шекелей или вернуться в тюрьму
В Израиле

Успех израильских школьников на международных олимпиадах по математике и физике

время публикации: 18:05 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото
Израильская сборная привезла с этих соревнований одну золотую, семь серебряных и две бронзовые медали

Израильские школьники продемонстрировали впечатляющие результаты в ходе международных олимпиад по математике и физике, проходивших в Бразилии и Индонезии соответственно, в которых приняли участие в общей сложности 10.000 подростков из 199 стран.

Израильская сборная привезла с этих соревнований одну золотую, семь серебряных и две бронзовые медали, сообщается в пресс-релизе министерства просвещения Израиля.

В сообщении отмечается, что израильские школьники проходили усиленную подготовку в течение нескольких месяцев. Их тренировали преподаватели Тель-авивского университета при поддержке министерств образования.

Министр образования Нафтали Беннет поздравил членов команды и обещал "наращивать усилия в продвижении передового опыта в области математики и естественных наук, у спехи в которых гарантируют светлое будущее для Израиля".

.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 23 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017