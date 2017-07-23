СМИ: Израиль вернет тела террористов, совершивших нападение на Храмовой горе

По данным Десятого канала ИТВ, израильские власти пришли к решению вернуть семьям тела трех террористов, совершивших нападение на Храмовой горе, в результате которого были убиты командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан.

Сообщается, что в выходные полиция встретилась с семьями террористов и поставила им ряд условий, на которых будут возвращены тела преступников. В частности, полиция потребовала ограничить число лиц, которые будут присутствовать на похоронах.

Напомним, теракт на Храмовой горе произошел 14 июля. Трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Позже стало известно, что теракт совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм, которые были не только родственниками, но и полными тезками. Все трое, по документам, носили имя Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет. Полные имена ликвидированных террористов: Мухаммад Ахмад Мухаммад Джабарин, Мухаммад Хамад Абд аль-Латиф Джабарин и Мухаммад Ахмад Мафаль Джабарин.





