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В Израиле

Во время драки в Мигдаль а-Эмеке 32-летнего мужчину ударили ножом

время публикации: 00:58 | последнее обновление: 00:58 блог версия для печати фото
Во время драки в Мигдаль а-Эмеке 32-летнего мужчину ударили ножом

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Мигдаль а-Эмеке произошла драка с использованием холодного оружия. В результате 32-летний мужчина получил ножевое ранение.

Медики прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу "А-Эмек" в Афуле. Состояние мужчины оценивается врачами как средней степени тяжести.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Информация о задержании подозреваемых в причастности к драке не поступала.

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