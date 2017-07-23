Во время драки в Мигдаль а-Эмеке 32-летнего мужчину ударили ножом

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Мигдаль а-Эмеке произошла драка с использованием холодного оружия. В результате 32-летний мужчина получил ножевое ранение.

Медики прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу "А-Эмек" в Афуле. Состояние мужчины оценивается врачами как средней степени тяжести.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Информация о задержании подозреваемых в причастности к драке не поступала.