У входа на Храмовую гору установлены камеры наблюдения

В ночь на воскресенье, 23 июля, Израиль установил камеры наблюдения у подъема на Храмовую гору. Это решение было принято после совещания, проведенного премьер-министром Биньямином Нетаниягу с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом, главой общей службы безопасности (ШАБАК) Надавом Аргаманом, представителями Совета по национальной безопасности. Вместе с тем, принято решение не снимать металлодетекторы до заседания военно-политического кабинета, которое состоится вечером 23 июля. В ходе совещания также принято решение оставить дислоцированные в Иерусалиме силы полиции в состоянии повышенной готовности.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 23 июля, в Рас аль-Амуде и в Сильване (Шилоахе) происходили столкновения арабов с сотрудниками полиции и пограничниками. Согласно опубликованной информации, в ходе столкновений арабы бросали камни и бутылки с воспламеняющейся смесью.

Сотрудники сил безопасности применили спецсредства для прекращения беспорядков. О пострадавших не сообщается.

Вечером произошли столкновения в многочисленных районах Иерусалима. На шоссе Маале Мота Гур неподалеку от Львиных ворот арабы бросали камни, бутылки и тяжелые предметы. Полицейские и пограничники применили спецсредства для прекращения беспорядков и оттеснили нарушителей порядка.

В квартале Исауия арабы бросали камни, бутылки с воспламеняющейся смесью и петарды в сторону полицейских. Один оперативник получил легкие ранения, и ему была оказана помощь на месте происшествия. Аналогичные беспорядки произошли в квартале А-Тур. Там полиция также применила спецсредства.