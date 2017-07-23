Обвинение: жители Рош а-Аина заложили дымовую гранату в машину мэра города

В воскресенье, 23 июля, прокуратура Центрального округа предъявила двум жителям Рош а-Аина – Йохаю Нисиму и Арье Яхаву – обвинение в том, что они заложили дымовую гранату в машину мэра города.

Нисим и Яхав обвиняются также в преступном сговоре, транспортировке оружия, шантаже с угрозами и других преступлениях.

Дымовая граната была обнаружена возле автомобиля Шалома Бен Моше, мэра Рош а-Аина утром 11 июня. Инцидент произошел на стоянке, где был припаркован автомобиль. На место происшествия прибыли саперы полиции, которые нейтрализовали гранату.