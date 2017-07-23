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В Израиле

Врачи "Рамбам": нет надежды на выздоровление Амира Гутмана

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:45 блог версия для печати фото
Амир Пэй Гутман

В воскресенье, 23 июля, многие израильтяне через приложение для мобильных телефонов WhatsApp получили сообщение, что в больнице "Рамбам" скончался певец Амир Пэй Гутман.

Около 15:20 врачи больницы "Рамбам" заявили, что распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. Вместе с тем, по словам врачей, крайне мало шансов, что Амиру удастся выжить.

В субботу, 22 июля, Гутман вместе с родственниками отдыхал на "диком" пляже, недалеко от Неве-Ям. По информации СМИ, Гутман увидел, как волна накрыла его приятельницу и 5-летнюю племянницу, и он и бросился им на помощь. Несколько любителей серфинга, находившихся в море, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже. Когда его вытащили из воды, он уже не дышал.

Около двух лет назад врачи сообщили Амиру Гутману, что у него рак. В течение нескольких месяцев он проходил лечение от лимфомы. Уже была назначена дата операции по пересадке костного мозга, когда выяснилось, что произошла ошибка. У Амира не лимфома, а редкая инфекционная болезнь кикучи, симптомы которой ввели в заблуждение онкологов.

В субботу, 22 июля, Амир Пэй Гутман собрал на пляже своих друзей и родственников, чтобы отпраздновать "второе рождение" - день, когда ему стало известно о том, что у него нет рака.



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