Суд: Инбаль Ор должна заплатить 20,5 тысяч шекелей или вернуться в тюрьму

Окружной суд в Тель-Авиве постановил в воскресенье, 23 июля, что часть суммы залога, который внесла предпринимательница в сфере недвижимости Инбаль Ор, пойдет на покрытие ее долга. При этом суд потребовал, чтобы в течение 24 часов Ор заплатила оставшиеся 20,5 тысяч шекелей, иначе ей придется вернуться в тюрьму.

Предпринимательница была задержана сотрудниками полиции утром 20 июля. Распоряжение об аресте бизнесвумен было отдано окружным судом в Тель-Авиве 18 июля, после того, как она не выполнила предыдущие распоряжения суда.

Поздно вечером 20 июля Ор была освобождена из-под ареста. Освобождение из тюрьмы "Тирца", где она содержалась, стало возможным после того как ее адвокат Эфраим Дамари внес залог в размере 12 тысяч шекелей.

1 августа 2016 года окружной суд в Тель-Авиве выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор.

До последнего момента предпринимательница утверждала, что ей удастся спасти свой бизнес. Однако судья Эйтан Орнштейн постановил, что предоставленные документы свидетельствуют о многочисленных просчетах в управлении фирмой.

Тогда же Инбаль Ор была объявлена банкротом, и суд запретил ей покидать пределы Израиля.