23 июля 2017 г.
последняя новость: 14:15
14 самых идиотских преступлений
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:48 Суд: Инбаль Ор должна заплатить 20,5 тысяч шекелей или вернуться в тюрьму
13:18 Ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на юге Израиля
13:07 В районе Иерусалима обнаружена лаборатория по выращиванию конопли
12:28 Минздрав: зараженный бешенством шакал напал на туриста в заповеднике Тель-Дан
12:04 Учитель обвиняется в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней
11:51 Нетаниягу на заседании правительства: "Дом террориста будет разрушен в ближайшее время"
11:16 Теракт в Халамише: политики требуют казнить убийцу
11:01 Обвинение: жители Рош а-Аина заложили дымовую гранату в машину мэра города
10:37 У входа на Храмовую гору установлены камеры наблюдения
10:00 Драка в Нешере, ранен молодой мужчина
В Израиле

Суд: Инбаль Ор должна заплатить 20,5 тысяч шекелей или вернуться в тюрьму

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Инбаль Ор

Окружной суд в Тель-Авиве постановил в воскресенье, 23 июля, что часть суммы залога, который внесла предпринимательница в сфере недвижимости Инбаль Ор, пойдет на покрытие ее долга. При этом суд потребовал, чтобы в течение 24 часов Ор заплатила оставшиеся 20,5 тысяч шекелей, иначе ей придется вернуться в тюрьму.

Предпринимательница была задержана сотрудниками полиции утром 20 июля. Распоряжение об аресте бизнесвумен было отдано окружным судом в Тель-Авиве 18 июля, после того, как она не выполнила предыдущие распоряжения суда.

Поздно вечером 20 июля Ор была освобождена из-под ареста. Освобождение из тюрьмы "Тирца", где она содержалась, стало возможным после того как ее адвокат Эфраим Дамари внес залог в размере 12 тысяч шекелей.

1 августа 2016 года окружной суд в Тель-Авиве выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор.

До последнего момента предпринимательница утверждала, что ей удастся спасти свой бизнес. Однако судья Эйтан Орнштейн постановил, что предоставленные документы свидетельствуют о многочисленных просчетах в управлении фирмой.

Тогда же Инбаль Ор была объявлена банкротом, и суд запретил ей покидать пределы Израиля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Предпринимательница Инбаль Ор освобождена из-под ареста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
Задержана предпринимательница Инбаль Ор
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Суд распорядился взять под стражу предпринимательницу Инбаль Ор
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 сентября 2016 г.
Ювелирные украшения Инбаль Ор будут пущены с молотка







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 23 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017