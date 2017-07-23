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В Израиле

В Иерусалиме продолжаются беспорядки, Нетаниягу провел совещание с главами полиции

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
В Иерусалиме продолжаются беспорядки, Нетаниягу провел совещание с главами полиции

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Рас аль-Амуде и в Сильване (Шилоахе) происходили столкновения арабов с сотрудниками полиции и пограничниками. Согласно опубликованной информации, в ходе столкновений арабы бросали камни и бутылки с воспламеняющейся смесью.

Сотрудники сил безопасности применили спецсредства для прекращения беспорядков. О пострадавших не сообщается.

Вечером произошли столкновения в многочисленных районах Иерусалима. На шоссе Маале Мота Гур неподалеку от Львиных ворот арабы бросали камни, бутылки и тяжелые предметы. Полицейские и пограничники применили спецсредства для прекращения беспорядков и оттеснили нарушителей порядка.

В квартале Исауия арабы бросали камни, бутылки с воспламеняющейся смесью и петарды в сторону полицейских. Один оперативник получил легкие ранения, и ему была оказана помощь на месте происшествия. Аналогичные беспорядки произошли в квартале А-Тур. Там полиция также применила спецсредства.

В ночь на воскресенье, 23 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом по вопросу о ситуации вокруг Храмовой горы.

23 июля состоится дополнительное заседание военно-политического кабинета, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Храмовой горе. ВАКФ требует убрать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там 14 июля. На заседании кабинета, состоявшемся в ночь на 21 июля, было решено оставить этот вопрос на усмотрение полиции.

22 июля координатор действий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии генерал-майор Йоав Мордехай заявил в интервью телекомпании BBC на арабском языке, что Израиль изыскивает альтернативы металлодетекторам, способные обеспечить безопасность граждан и сотрудников сил безопасности.

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