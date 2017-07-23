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В Израиле

В Иерусалиме проходит заседание военно-политического кабинета

время публикации: 21:26 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати фото
В Иерусалиме проходит заседание военно-политического кабинета

Вечером в воскресенье, 23 июля, в Иерусалиме проходит заседание военно-политического кабинета. Министрам предстоит принять решение оставлять ли металлодетекторы на Храмовой горе.

Заседание кабинета проходит на фоне теракта в поселении Халамиш, в результате которого были убиты три человека, а также непрекращающихся беспорядков в Старом городе Иерусалима и арабских кварталах города.

Напротив здания, где проходит заседание кабинета, митингуют несколько десятков правых активистов, требующих от правительства активных действий в ответ на теракт.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 23 июля, Израиль установил камеры наблюдения у подъема на Храмовую гору. Это решение было принято после совещания, проведенного премьер-министром Биньямином Нетаниягу с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом, главой общей службы безопасности (ШАБАК) Надавом Аргаманом, представителями Совета по национальной безопасности. Вместе с тем, принято решение не снимать металлодетекторы до заседания военно-политического кабинета. В ходе совещания также принято решение оставить дислоцированные в Иерусалиме силы полиции в состоянии повышенной готовности.

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