Теракт в Халамише: политики требуют казнить убийцу

После теракта в поселении Халамиш, в результате которого были убиты Йосем Саломон, Хая Саломон и Эльад Саломон, вновь возникло требование приговорить террориста к смертной казни.

Первым это требование озвучил министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац. "Необходимо применить смертную казнь по отношению к этому извергу, убившему троих человек. Если бы не выстреливший в террориста солдат, жертв было бы больше", - заявил министр. По словам Каца, военный суд позволяет приговаривать к смертной казни, однако армейская прокуратура, как правило, не прибегает к применению этой меры наказания. "Это как раз тот случай, когда необходимо применить этот вид наказания", - сказал Кац. На заседании военно-политического кабинета 23 июля Исраэль Кац намерен потребовать смертной казни для террориста, совершившего теракт в поселке Халамиш.

С аналогичным призывом выступил министр просвещения и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет. "Есть возможность применить смертную казнь, для этого не нужно утверждать никаких законов. Нужно лишь, чтобы прокуратура потребовала. Я призываю ее сделать это и добиваться казни террориста, убившего семью Саломон".

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер направил юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту и главному военному прокурору Шарону Афеку экстренное обращение. Парламентарий призвал их включить в обвинительное заключение, которое будет подано против террориста, убившего троих членов семьи Саломон в поселении Халамиш, требование о смертной казни.

"Данное требование особенно актуально в свете того, что убийцы пятерых членов семьи Фогель, совершившее аналогичное преступление 6 лет назад, сейчас сидят в тюрьме в комфортных условиях за счет израильских налогоплательщиков. Более того, они еще параллельно получают "зарплату" от руководства Палестиской автономи, которое даже не удосужилось осудить нынешнее ужасное преступление", - заявил Одед Форер.