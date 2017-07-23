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В районе Иерусалима обнаружена лаборатория по выращиванию конопли

время публикации: 13:07 | последнее обновление: 13:07 блог версия для печати фото
В районе Иерусалима обнаружена лаборатория по выращиванию конопли

Полиция обнаружила лабораторию по выращиванию конопли в одном из поселений в районе Иерусалима. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Из лаборатории были изъяты 106 кустов конопли. Там также находилось оборудование для освещения и обогрева, вентиляторы и удобрения.

Полиция задержала 52-летнего мужчину, в квартире которого располагалась лаборатория. Он был допрошен по подозрению в хранении, употреблении и производстве наркотических средств.

Подозреваемый рассказал, что информацию о том, как создать лабораторию и выращивать коноплю, он нашел в интернете.

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