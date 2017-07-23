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Нетаниягу на заседании правительства: "Дом террориста будет разрушен в ближайшее время"

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

В воскресенье, 23 июля, открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Дом омерзительного террориста, совершившего злодеяние в поселении Халамиш, будет разрушен в ближайшее время".

Ранее на заседании министров от "Ликуда" глава правительства призвал коллег "проявить ответственность". "С начала кризиса я провел серию совещаний и консультаций с представителями силовых структур. Мы получаем подробную и своевременную информацию, а также рекомендации и действуем соответственно.

Мы действуем и продолжим действовать хладнокровно, твердо и ответственно, стремясь добиться главного – безопасности для граждан страны", - сказал Нетаниягу. Он добавил обращаясь к министрам от своей партии: "Того же самого я ожидаю и от вас: проявления необходимой ответственности".

Добавим, что министр регионального сотрудничества Цахи Анегби заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что металлодетекторы на входе на территорию Храмовой горы сняты не будут. "Нам не будут диктовать, как проверять потенциальных убийц. Те, кто хотят молиться на Храмовой горе, пройдут проверки, те кто не хотят – пусть стелят коврик и молятся у входа".

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