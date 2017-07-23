Палестинские СМИ: возобновились беспорядки в Иерусалиме и на КПП "Каландия"

Палестинские источники сообщают о возобновлении столкновений между арабскими манифестантами и израильскими службами безопасности в двух точках: в арабском квартале Иерусалиме Эль-Азария и на КПП "Каландия".

Согласно этим сообщениям, десятки палестинских арабов, участвующих в акциях протеста против установки металлоискателей на Храмовой горе, бросают камни в израильских военнослужащих и полицейских.

Полиция применяет спецсредства для разгона демонстраций.

О раненых и пострадавших на данном этапе не сообщается.

Полиция Израиля и пресс-служба ЦАХАЛа этим сообщения не комментирует.