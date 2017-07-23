Прогноз погоды на 23 июля: солнечно, температура без существенных изменений

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 23 июля, будет малооблачно. Температура воздуха без существенных изменений.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-39, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В понедельник температура будет соответствовать среднесезонной. Во вторник – небольшое повышение температуры. В среду – дальнейшее повышение температуры до уровня выше среднесезонной.