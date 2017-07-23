23 июля 2017 г.
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Ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на юге Израиля

время публикации: 13:18 | последнее обновление: 13:46 блог версия для печати фото
Ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на юге Израиля
Ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на юге Израиля
Ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на юге Израиля

В полдень воскресенья, 23 июля, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракета, выпущенная в ночные часы из сектора Газы, разорвалась на территории районного совета Шаар а-Негев.

Ранее сообщалось, что ракета разорвалась в возудхе, не приведя к пострадавшим и не причинив вреда. На протяжении нескольких часов велись поиски ракеты, и ее осколки были обнаружены на территории регионального совета Шаар а-Негев.

Запуск ракеты был зафиксирован примерно в 4 часа утра. Система предварительного оповещения "Цева адом" не сработала. Причины этого уточняются.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Июль. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет. (По состоянию на 23 июля).

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

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Воскресенье, 23 июля 2017 г.
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