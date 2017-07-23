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В Израиле

14 млн шекелей выделены на создание Центра наследия Зеэва Жаботинского

время публикации: 19:13 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
14 млн шекелей выделены на создание Центра наследия Зеэва Жаботинского

В день памяти Зеэва Жаботинского правительство приняло решение поручить министерству по делам Иерусалима и национального наследия продвигать программу строительства Центра наследия Зеэва Жаботинского. На создание Центра различные министерства и ведомства выделили 14 млн шекелей.

Поясняя это решение Биньямин Нетаниягу заявил: "Наше национальное возрождение было бы невозможным, прежде всего без Герцля, а также без небольшой группы лидеров, одним из которых был Жаботинский. Вклад Жаботинского уникален, но о нем не так многие знают. Он оказал влияние и на Бен-Гуриона, и на основные концепции государства. Важно сохранить его наследие не только в качестве памяти о прошлом, но и как гарантия будущего, и поэтому решение о создании Центра имеет особое значение. Архив, связанный с деятельностью Жаботинского, хранится буквально в подвале и к нему нет доступа".

Решение о создании Центра наследия приветствовал министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин. "Наследие Зеэва Жаботинского и политика "железной стены" актуальна и по сей день, и наш долг - сохранить, увековечить и сделать его доступным и для молодого поколения, и я горжусь тем, что возглавлю важный проект вверенного мне министерства", - заявил Элькин.

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