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В Израиле

"Не депортируйте Киана, он мой друг": одноклассники филиппинского мальчика просят не выдворять его из страны

время публикации: 18:01 | последнее обновление: 18:35 блог версия для печати фото
"Не депортируйте Киана, он мой друг": одноклассники филиппинского мальчика просят не выдворять его из страны
"Не депортируйте Киана, он мой друг": одноклассники филиппинского мальчика просят не выдворять его из страны
"Не депортируйте Киана, он мой друг": одноклассники филиппинского мальчика просят не выдворять его из страны
ВСЕ ФОТО

Киану Асте 10 лет. Он родился в Израиле, живет Рамат-Гане, перешел в пятый класс. Утром 23 июля дверь квартиры, в которой он живет с родителями и младшей сестрой, была взломана полицией. Киан, пятилетняя Кэтрин и их мать, Джеральдин, были арестованы и отправлены в иммиграционный центр в Бейт-Дагане. Вместе с ними была арестована находившаяся у них в гостях подруга Джеральдин с маленьким ребенком.

Позже в Бейт-Дагане было проведено слушание и принято решение о депортации семьи.

Отец детей, Эйдриан Аста, был в это время на работе и получил от сына текстовое сообщение следующего содержания: "Папа, я еду на Филиппины, но не знаю, когда". После этого связь с женой и детьми прервалась.

Эйдриан объяснил редакции NEWSru.co.il, что адвокат, которому он позвонил, попросил за свои услуги 8 тысяч шекелей немедленно. По словам Эйдриана, он не может собрать такую сумму в столь короткий срок.

Эйдриан Аста не знает, где в настоящий момент находится его семья, и не может с ними связаться. Редакция NEWSru.co.il попросила Управление регистрацией населения и иммиграцией прокомментировать, где в настоящий момент находятся Джеральдин и дети и когда будет осуществлено решение о депортации, но ответ мы пока не получили.

Джеральдин и Эйдриан 16 лет назад приехали в Израиль из Филиппин по рабочим визам - ухаживать за стариками. Когда Джеральдин забеременела Кианом, она, согласно закону, лишилась рабочей визы, однако Эйдриан до 2016 года продолжал находиться в Израиле легально. Потеряв в 2016 году статус, Эйдриан обратился к адвокатам, чтобы попытаться получить визу для себя и для своей семьи, однако, по словам Асты, адвокаты объяснили ему, что это нереально.

Десятилетний Киан и пятилетняя Кэтрин родились в Израиле и ни разу не были на Филиппинах. Киан окончил четвертый класс школы "Гилель" в Рамат-Гане. Одна его одноклассниц мальчика, Тали, которая дружит с Кианом с первого класса, рассказала корреспонденту NEWSru.co.il, что она и ее одноклассники очень переживают за товарища.

"Киан очень хороший мальчик, мы с ним много играем. Он всегда меня понимает. Его все в классе любят, он очень хорошо поет и танцует, любит спорт и не любит сидеть на одном месте. Мы все очень боимся, что его вышлют, и хотим что-то сделать, но пока придумали только записать видео с просьбой его не выгонять", - говорит Тали.

Джеральдин Аста с детьми - уже вторая за последние несколько дней семья, задержанная Управлением регистрацией населения и иммиграцией в рамках решения о депортации около 100 нелегально находящихся в Израиле филиппинских семей. Об этом решении было объявлено несколько месяцев назад, однако израильские власти согласились отсрочить депортацию до окончания учебного года.

21 июля в Йехуде инспекторы миграционной службы забрали из квартиры гражданку Филиппин и ее 13-летнего сына, родившегося и выросшего в Израиле. Их доставили в центр временного содержания на территории международного аэропорта Бен-Гурион, где они находятся в настоящий момент.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2019 г.
В Тель-Авиве проходит акция протеста против депортации филиппинских рабочих и их детей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2019 г.
СМИ: возобновлена депортация из Израиля филиппинских рабочих и их детей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2019 г.
В Тель-Авиве проходит акция протеста против депортации филиппинских рабочих и их детей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2019 г.
"Мой дом – Израиль. Не депортируйте меня": акция протеста детей возле дома Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 марта 2011 г.
В Тель-Авиве арестованы две филиппинки с маленькими детьми: их ждет депортация





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