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В Израиле

Араб с ножом напал на полицейских в Хадере

время публикации: 01:42 | последнее обновление: 07:28 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Хадере. 23 июля 2019 года
Араб с ножом напал на полицейских в Хадере
Араб с ножом напал на полицейских в Хадере

В ночь на вторник, 23 июля, на улице А-Наси Вайцман в Хадере произошел инцидент с применением холодного оружия. Как сообщает пресс-служба полиции, патрульный наряд остановил для проверки подозрительного мужчину в возрасте примерно 20 лет.

Во время проверки молодой человек, оказавшийся жителем Палестинской автономии, выхватил нож и попытался ударить им одного из полицейских, которые были вынуждены применить оружие. В результате нападавший получил ранения. Полицейцские подозревали, что нападавший имеет при себе взрывное устройство. Однако саперы, вызванные на место происшествия, опровергли эти подозрения.

Медики оказали нападавшему первую помощь, а затем бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила его в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу "Гилель Яффе".

Среди полицейских никто не пострадал. Начато расследование инцидента. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что проверяется подозрение согласно которому речь идет о попытке теракта.



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