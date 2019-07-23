Араб с ножом напал на полицейских в Хадере

В ночь на вторник, 23 июля, на улице А-Наси Вайцман в Хадере произошел инцидент с применением холодного оружия. Как сообщает пресс-служба полиции, патрульный наряд остановил для проверки подозрительного мужчину в возрасте примерно 20 лет.

Во время проверки молодой человек, оказавшийся жителем Палестинской автономии, выхватил нож и попытался ударить им одного из полицейских, которые были вынуждены применить оружие. В результате нападавший получил ранения. Полицейцские подозревали, что нападавший имеет при себе взрывное устройство. Однако саперы, вызванные на место происшествия, опровергли эти подозрения.

Медики оказали нападавшему первую помощь, а затем бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила его в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу "Гилель Яффе".

Среди полицейских никто не пострадал. Начато расследование инцидента. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что проверяется подозрение согласно которому речь идет о попытке теракта.





