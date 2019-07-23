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23 июля 2019 г.
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В Израиле

Началась бессрочная забастовка медсестер

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Забастовка у здания министерства здравоохранения в Иерусалиме. 22 июля 2019 года
Забастовка у здания министерства здравоохранения в Иерусалиме. 22 июля 2019 года
Забастовка у здания министерства здравоохранения в Иерусалиме. 22 июля 2019 года

Во вторник, 23 июля, в 7:00 началась бессрочная забастовка медсестер и медбратьев во всех медицинских учреждениях страны.

Согласно опубликованной информации, речь идет о больницах, поликлиниках больничных касс и отделениях минздрава. В отделениях интенсивной терапии, в отделениях диализа, в родильных отделениях будет находиться небольшое число медсестер.

Операционные, отделения больниц, гериатрические и психиатрические больницы будут функционировать в ограниченном режиме. В каждой больнице будет находиться бригада медсестер для предоставления услуг в чрезвычайных ситуациях. Будут созданы специальные комиссии для принятия решений в особых случаях.

В больничных кассах работа будет осуществляться в сокращенном режиме. Онкологические больные, пациенты поликлиник диализа, получающие инсулин, получающие уход на дому, а также некоторые другие продолжат получать лечение.

Все поликлиники, предоставляющие вакцинацию перед поездкой за границу, закрыты.

Медсестры и медбратья, являющиеся членами профсоюза, протестуют против высокой нагрузки, переполненности больничных отделений, отсутствия дополнительных ставок, а также ухудшающихся условий труда.

Еще в мае профсоюз медсестер объявил состояние трудового конфликта в связи с высокой нагрузкой, не позволяющей им уделять необходимое время пациентам. Медсестры заявляли, что они борются не только за свои права, но и отстаивают права пациентов.

В ответ на это министерство здравоохранения спустило в больницы директиву сократить зарплаты медсестер, участвующих в забастовочных санкциях. Из их зарплат уже в ближайший месяц может быть высчитано до 20%. Это решение минздрава также стало одной из причин забастовки.

Забастовку поддержал профсоюз врачей. Глава профсоюза профессор Хаги Цион призвал главу правительства увеличить ежегодный бюджет системы здравоохранения на 5 миллиардов шекелей, чтобы предотвратить крах системы.

Министерство здравоохранения намерено обратиться в суд по трудовым конфликтом за запретом на забастовку медсестер.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2019 г.
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Вторник, 23 июля 2019 г.
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