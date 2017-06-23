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В Израиле

Власти Израиля передали ПНА тело террориста, напавшего на военных в округе Биньямин

время публикации: 20:05 | последнее обновление: 20:05 блог версия для печати

В понедельник, 23 июня, власти Израиля передали представителям палестинской администрации тело террориста Баа аль-Харбауи, 23-летнего жителя района Азария (Восточный Иерусалим).

20 июня террорист, вооруженный ножом, попытался нанести удар военнослужащему ЦАХАЛа, осуществлявшему рутинную проверку транспорта и документов прохожих, в районе Кикар-Адом в округе Биньямин.

Террорист был нейтрализован до того, как успел нанести удар Никто из военнослужащих не пострадал.

Палестинское информационное агентство Maan сообщало, что "молодой палестинец", в сторону которого был открыт огонь израильскими военнослужащими, скончался от огнестрельных ран.

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